خانم نورایی نیا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کتاب «آینه‌های فرشتگان» سروده ابراهیم نصرالله (شاعر برجسته فلسطینی-اردنی) روایتی شاعرانه و دردآلود از زندگی نوزاد چهارماهه‌ای است که در جریان انتفاضه دوم فلسطین به شهادت رسید.

وی گفت: این اثر، با نگاهی انسانی و فرهنگی، توانسته است مخاطب فارسی‌زبان را با عمق رنج و مقاومت مردم فلسطین آشنا کند.

نورایی نیا افزود:کتاب (مرایا الملائکه) در میان آثار ادبیات مقاومت، جایگاه ویژه‌ای دارد که توانسته توجه مخاطبان عربی زبان نیز به خود جلب کند.

مترجم کتاب «آینه‌های فرشتگان» گفت: شاعر این اثر در مقدمه کتاب تصریح می‌کند که اشعار خود را به یاد این کودک شهیدی که قربانی خشونت‌های اشغال‌گران شده، نوشته است.

وی افزود: ترجمه این اثر با حفظ ساختار زبانی و فرهنگی متن اصلی، توانسته است روح مقاومت و درد انسانی نهفته در شعر‌های نصرالله را به مخاطب فارسی زبان منتقل کند.

نورایی نیا با اشاره به اینکه ترجمه تنها جابه‌جایی واژگان نیست، بلکه انتقال روح اثر است، گفت: مترجم باید با زبان، ساختار و بستر فرهنگی نویسنده آشنا باشد تا بتواند اثر را در مجرای درست به زبان مقصد منتقل کند.

وی افزود: آثاری از این دست، اگر با نقد و تحلیل درست همراه شوند، می‌توانند بازتابی مؤثر در فضای فرهنگی جامعه ما داشته باشند و انگیزه‌ای برای تولید آثار ادبی متعهد فراهم آورند.

زهره نورایی نیا مترجم کتاب «آینه‌های فرشتگان» گفت:این اثر با زبان شاعرانه و نگاهی هستی‌شناسانه، مفاهیمی، چون مرگ، زندگی، عدالت، سرنوشت و آزادی را در بستر مقاومت فلسطین به تصویر می‌کشد.

وی افزود: این اثر نه‌تنها یک مجموعه شعر است، بلکه سندی انسانی از مظلومیت و ایستادگی مردمی است که در برابر ظلم ایستاده‌اند.

کتاب «آینه‌های فرشتگان» در سال ۲۰۰۱ میلادی در بیروت منتشر شد و سال گذشته در انتشارات امیرکبیر به زبان فارسی ترجمه و در کشور عرضه شد.

این اثر به تازگی بازنشر شده است.