هفت بازیکن تیم‌های مقاومت گلساپوش یزد و چادرملو اردکان به تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ۱۹ بازیکن به مرحله سوم اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شده که هفت تن از آنان عضو تیم‌های استان یزد هستند.

بر این اساس، سید علی ناظم، امیرمحمد موسوی نسب، امیرحسین دهقانی، عظیم پزشک، داوود شکری و حمیدرضا دهقانی از تیم مقاومت گلساپوش یزد و حجاز شعبان نژاد از چادرملوی اردکان در این اردو حضور خواهند یافت.

سومین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان از ۱۰ تا ۱۵ آبان با حضور ۱۹ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.