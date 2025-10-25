پخش زنده
امروز: -
مرحله نهایی مسابقه «قندپهلو»، «تهران ۲۰»، با موضوع بازگشایی پرونده انتخابات با حضور دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور و «صف اول»، از شبکههای نسیم، تهران و شبکه خبر پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با پایان رقابتهای گروهی فصل یازدهم «قندپهلو»، مرحله نهایی مسابقه «قندپهلو» با حضور چهار شرکتکننده برتر این دوره، یکشنبه و دوشنبه (۴ و ۵ آبان)، در قالب دو قسمت از شبکه نسیم پخش می شود.
در مرحله پایانی فصل یازدهم، پنج گروه چهارنفره در چهار مرحله با هم رقابت کردند. در مجموع، ده شرکتکننده که موفق به کسب بالاترین امتیاز در گروه خود شده بودند، به مرحله نیمه نهایی راهیافتند و با حضور شهرام شکیبا و ناصر فیض در مقام داور و قاسم رفیعا بهعنوان دبیر تحریریه، از میان آنها چهار نفر برای شرکت در مرحله نهایی مسابقه انتخاب شدند.
مرحله نهایی در دو قسمت برگزار میشود و در آخرین قسمت این برنامه که دوشنبه پنجم آبان ساعت ۱۹، پخش می شود، برنده نهایی انتخاب میشود.
به گفته تهیه کننده این مسابقه، مقدمات فصل بعدی «قند پهلو» برای قاب ویژه نوروز ۱۴۰۵ در گروه تولیدات غیر نمایشی مرکز سیمرغ آغاز شدهاست.
فصل یازدهم «قند پهلو» به تهیهکنندگی امیر قمیشی و میثم تربتی، با ساختاری متفاوت و در قالب ۲۶ ویدیوکست ۵۰ دقیقهای تولید شد. در این فصل شرکتکنندگانی از اقوام و استانهای مختلف کشور حضور داشتند. شهرام شکیبا و ناصرفیض داوری این مسابقه و قاسم رفیعا نیز به عنوان دبیر تحریریه مخاطبان این مسابقه ادبی طنز را همراهی کردند.
بازگشایی پرونده انتخابات با حضور دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، همچنین غربالگری و سلامت بانوان استان تهران، موضوع برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از قاب شبکه تهران پخش میشود.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، امشب درخصوص نحوه برگزاری انتخابات، رایگیری، ثبت نام نامزدها گفتوگو خواهد کرد.
همچنین در بخش دوم برنامه پریسا علیلو، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران، درخصوص نحوه غربالگری و سلامت بانوان در استان تهران گفتوگو میکند.
برنامه «صف اول»، امشب ساعت ۲۳:۰۰، با موضوع معاونت اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی، اقدامات و برنامهها، از شبکه خبر پخش می شود.
در این برنامه سید مالک حسینی معاون توسعه و کار آفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص موضوع برنامه گفتگو می کند.