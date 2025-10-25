معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۴۰۰ دانش‌آموز در دوره توانمندسازی مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی خوزستان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،حجت‌الاسلام مختار امیری با اشاره به برگزار شدن دوره‌های ویژه مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی در استان طی روز‌های گذشته گفت: این دوره‌ها که برای پسران در تاریخ ۲۴ مهرماه و برای دختران اول آبان‌ماه برگزار شد، با هدف توانمندسازی مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی، در دو بخش پسران و دختران برنامه‌ریزی شده است.

وی اظهار کرد: در دوره پسران، ۲۰۰ نفر و در دوره دختران نیز ۲۰۰ دانش‌آموز که مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی در مدارس خود هستند، این دوره توانمندسازی را گذراندند.

امیری گفت: در این برنامه، مدرسان دوره و راهبران استانی هیئت‌های دانش‌آموزی به تشریح وظایف مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی و نقش این تشکل در ایجاد احساس مسئولیت‌پذیری، تقویت هویت ملی _ مذهبی و رشد تمام ساحتی دانش‌آموزان تأکید کردند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در این برنامه بیان ایده‌ها، فرصت‌ها و راه‌های برون‌رفت از چالش‌های پیش روی مسئولان هیئت‌های دانش‌آموزی و پاسخ به سؤالات دانش‌آموزان در زمینه انجام فعالیت‌ها در قالب هیئت دانش‌آموزی صورت گرفت.