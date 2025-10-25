پخش زنده
تنیس هزار امتیازی ایران به میزبانی اصفهان با معرفی افراد برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این رقابتها بیش از ۱۶۰ تنیسور از سراسر کشور حضور داشتند که طی یک هفته باهم به رقابت پرداختند.
رقابتهایی که نشان داد تنیس ایران با استعدادهای خوبی که دارد توانسته است خود را به روزهای درخشان این رشته نزدیکتر کند.
مسابقاتی که فرصتی هم بود تا جوانان تنیس ایران تنیسورهای ردههای پایه هم قابلیتهای خود را بیشتر نشان دهند.
در پایان این رقابتها و در بخش انفرادی سامیار الیاسی قهرمان شد، یونس طلاور نایب قهرمان و ارسلان قمی و کیارش حنیفی هم به صورت مشترک سوم شدند.