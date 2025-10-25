استاندار یزد: توسعه سواحل مکران و ایجاد واحد‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی در منطقه چابهار همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست استاندار یزد و مدیرعامل منطقه آزاد چابهار به منظور تشریح ظرفیت‌ها و هم‌افزایی برای توسعه سواحل مکران مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

محمدرضا بابایی با اشاره به پیشتازی استان یزد در تولید کاشی و سرامیک، محصولات گلخانه‌ای و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سال‌های اخیر، از آمادگی استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی در منطقه چابهار خبر داد.

وی افزود: توسعه سواحل مکران و ایجاد واحد‌های صنعتی، تولیدی و کشاورزی در منطقه چابهار همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و برنامه هفتم توسعه قرار داشته و در این راستا تمامی استان‌ها در این مناطق مستقر خواهند شد.

استاندار یزد بر لزوم تشکیل هسته‌ای از فعالان بخش خصوصی و دولتی بر اساس پیشنهادات مطرح شده در این نشست برای سفر به منطقه چابهار به منظور بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی یزد تاکید کرد.

وی از حمایت‌های بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری در منطقه چابهار خبر داد و تصریح کرد: بررسی مسائل حمل و نقل جاده‌ای و توسعه بخش کشاورزی در چابهار و نیز تشکیل دبیرخانه مشترک یزد و چابهار برای توسعه سواحل مکران در دستور کار قرار دارد.