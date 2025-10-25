پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت:دولت برای کمک به تولیدکنندگان صنعتی دام و طیور ارزهای دولتی برای واکسیناسیون در اختیار آنها قرار می دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حاشیه بازدید یکی از زنجیرههای مرغ تخم گذار در گنبدکاووس با اشاره به واکسیناسیون رایگان مرغهای بومی، روستایی و عشایری در راستای کنترل و حمایت از مرغداریهای صنعتی گفت: هزینههای بهداشتی واکسیناسیون، مکملها، ضدعفونی کننده ها، مواد بیولوژیک و ریز مغذیها در مجموع ۳۷ هزارم هزینه تولید یک کیلوگرم گوشت، تخم مرغ و شیر میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: سالانه در کشور یک میلیون و دویست هزار تن تخم مرغ تولید میشود که حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف داخلی است و ۳۰۰ هزارتن آن به ۱۱ کشور صادر میشود.
او افزود:تخم مرغ ایران به ۱۱ کشور صادر می شود.
رفیعی پور همچنین در جمع دامداران آزادشهر گفت: نهادههای دامی به اندازه کافی تامین و در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت.