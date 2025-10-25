به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال که در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان در گروه C با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است، فردا (۴ آبان) در دومین بازی خود با آرژانتین، نماینده قاره آمریکای جنوبی، دیدار می‌کند.

تیم هندبال کشورمان شب گذشته در نخستین دیدار خود برابر آلمان، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این جام، شکست خورد، اما آرژانتین ۲۵ -۴۳ موفق شد پورتوریکو را شکست دهد و ۲ امتیاز این بازی را بگیرد.

دیدار دو تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران و آرژانتین فردا، یکشنبه ۴ آبان و ساعت ۱۹:۱۵ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

سه تیم ایران (قهرمان آسیا)، کره‌جنوبی (نایب قهرمان آسیا) و قطر (وایلدکارت) به عنوان نمایندگان قاره کهن در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان از ۲ آبان به میزبانی مراکش آغاز شده و تا ۹ آبان ادامه دارد.