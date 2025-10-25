به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرهمند آقایی با بیان همزمانی فصل برداشت انار با این جشنواره افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری منطقه و تقدیر از زحمات باغداران برگزار شد.

آقایی ادامه داد : در حاشیه این جشنواره ، برنامه های متنوعی از جمله نمایش معرفی انواع ارقام انار، غرفه محصولات فرآوری شده از انار همچون رب انار،آب انار وسس انار و برگزاری کارگاه های آموزشی تغذیه ، آفات و برنامه های شاد و متنوع برای میهمانان برپا شد.

او اضافه کرد: این جشنواره فرصتی برای جذب سرمایه گذاران منطقه،حمایت از باغداران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات باغی کشاورزان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: این شهرستان با سطحی معادل هزار و 650 هکتار و تولید ۴۸ هزار تن به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید انار در استان فارس ،سهم بسزایی در اقتصاد و اشتغال منطقه دارد.