فرماندار فریمان گفت: به منظور تقویت شبکه و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان همراه اول، دکل ۶۰ متری جدید همراه اول در شرکت پاک چوب واقع در بخش ۲ شهرک صنعتی کاویان شهرستان فریمان ساخته شد.

مهدی ناصری افزود: با ساخت این دکل همراه اول در این شهرک صنعتی، شاهد تقویت شبکه، ارائه خدمات مطلوب و ارائه اینترنت پرسرعت به مشترکین همراه اول و همچنین رفع مشکلات پوشش آنتن دهی در نقاط کور و محرومیت زدایی به همت و تلاش متخصصین مخابرات هستیم.

وی گفت: با راه اندازی این دکل ۶۰ متری جدید با تکنولوژی ۴G ، مشکل آنتن دهی در بخش ۲ شهرک صنعتی کاویان، قسمتی از بخش یک و جاده فریمان- مشهد و همچنین مشکل پوشش آنتن دهی در روستای همجوار آن و روستای سعدآباد رفع خواهد شد.