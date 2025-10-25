فراخوان ارائۀ پیشنهاده برای طرح مرمت و احیای بنای تاریخی سه‌گوش اهواز به روش مطالعه و ساخت (EPC) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشگاه شهید چمران اهواز با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در نظر دارد بنای تاریخی و ارزشمند «سه‌گوش» (دانشکده سابق ادبیات و علوم انسانی دانشگاه) را با هدف احیا و تبدیل آن به مرکز نوآوری و خانه خلاق دانشگاه شهید چمران اهواز، مورد مرمت و باز زنده‌سازی قرار دهد.

در این راستا، از کلیه شرکت‌های توانمند و دارای صلاحیت در زمینه‌ی مرمت، احیا و طراحی بنا‌های تاریخی دعوت می‌شود در «درخواست پیشنهاد (RFP) طرح مرمت و احیای بنای سه‌گوش» شرکت نمایند.

این پروژه به روش مطالعه و ساخت (EPC) اجرا خواهد شد و محور‌های اصلی شرح خدمات شامل موارد زیر است:

مطالعات برنامه‌ریزی نوآورانه و طراحی عملکرد‌ها

خدمات مطالعات و عملیات مرمت و احیای بنا

طرح هویت بصری و نگهداری پس از اجرا

بنای سه‌گوش که سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد، به‌عنوان یکی از شناسه‌های فرهنگی شهر اهواز، در آینده‌ای نزدیک به نماد دانشگاه نسل چهارم و پایگاهی برای توسعه صنایع خلاق، فناوری و هنر در جنوب‌غرب کشور تبدیل خواهد شد.

بودجه پایه پروژه ۱۴۰۰ میلیارد ریال است و ۹ ماه از زمان عقد قرارداد مهلت اجرای آن در نظر گرفته شده است

علاقه‌مندان تا تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ می‌توانند مدارک خود را شامل شرح خدمات، برنامه زمان‌بندی، قیمت پیشنهادی و سوابق مرتبط به یکی از روش‌های زیر ارسال نمایند:

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، سایت ۶ هکتاری، پردیس علم و فناوری، ساختمان نوآوری و خلاقیت، طبقه اول، دفتر ریاست

تلفن: ۰۶۱-۳۳۲۲۶۷۰۴

ایمیل: stc@scu.ac.ir