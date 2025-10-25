پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در حکمی، مسعود زارع را به عنوان سرمربی کاتا تیم ملی کاراته ناشنوایان آقایان منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنا به پیشنهاد رئیس انجمن کاراته ناشنوایان و با حکم مصطفی نکولعلآزاد، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان و تأیید شورای فنی فدراسیون، مسعود زارع به عنوان سرمربی کاتا تیم ملی کاراته ناشنوایان آقایان منصوب شد.
در متن حکم آمده است:
نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس انجمن و تأیید شورای فنی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان سرمربی کاتا تیم ملی کاراته آقایان ناشنوایان تا پایان بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو منصوب میشوید.
توفیق روز افزون شما را در وظایف محوله و خدمت به جامعه ورزش ناشنوایان از درگاه خداوند سبحان خواستارم.