به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنا به پیشنهاد رئیس انجمن کاراته ناشنوایان و با حکم مصطفی نکولعل‌آزاد، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان و تأیید شورای فنی فدراسیون، مسعود زارع به عنوان سرمربی کاتا تیم ملی کاراته ناشنوایان آقایان منصوب شد.

در متن حکم آمده است:

نظر به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس انجمن و تأیید شورای فنی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان سرمربی کاتا تیم ملی کاراته آقایان ناشنوایان تا پایان بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو منصوب می‌شوید.

توفیق روز افزون شما را در وظایف محوله و خدمت به جامعه ورزش ناشنوایان از درگاه خداوند سبحان خواستارم.