به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، داستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی طی آیینی ضمن تکریم رئیس سابق دادگستری حوزه قضایی اشنویه، رئیس جدید این دادگستری معرفی شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم گفت: این تغییر و تحولات در جهت ارتقاء مجموعه و حرکت در مسیر رو به تعالی خدمت رسانی دستگاه قضایی به مردم است.

عتباتی در ادامه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در تامین امنیت گفت: امنیت یکی از مهمترین مباحثی است که در تمامی جوامع بشری مورد توجه و اساس و زیرساخت اصلی برای توسعه جوامع انسانی می‌باشد و عدالت گستری یکی از ارکان مهم تامین امنیت در بخش‌های مختلف می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان به اهمیت اقناع طرفین دعوی نیز پرداخت و گفت: هنر قاضی باید اقناع قضایی طرفین دعوی با نگاه و شنیدار و بی طرفی که در رای گویا و شفاف خود را نشان می‌دهد باشد.

مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: دستگاه قضایی باید ملجاء و پناهگاه مردم باشد تا جامعه احساس امنیت کند و کارکنان و مدیران آن در خدمت رسانی به مردم و تکریم مراجعین پیشرو و الگو باشند.

وی همچنین به استفاده از ظرفیت‌های مردمی همچون شورا‌های حل اختلاف، ائمه جمعه و جماعت، صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش، ریش سفیدان و متنفذین در تبیین فرهنگ صلح و سازش تاکید نمود تا از این طریق با کنترل ورودی، قضات وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم داشته باشند.

توجه به برنامه‌های پیشگیری از دیگر تاکید عتباتی بود که در این خصوص گفت: باید برنامه‌های پیشگیری را تقویت کرد و کانون‌های بزهکاری و جرایم کثیرالشاکی را شناسایی و اقدامات و تدابیر لازم را در راستای پیشگیری انجام داد.

در دسترس بودن مدیران قضایی، برگزاری ملاقات‌های مردمی در مناطق محروم و حاشیه نشین، کمک به تحقق اهداف دولت خدمتگزار، کمک به واحد‌های تولیدی و توسعه اشتغال، توجه به زندان و زندانیان و خانواده‌های آنان و شخصیت دادن به زندانی با مولد سازی آن از دیگر تاکیدات عتباتی در این مراسم بود.

عتباتی در پایان با تقدیر از تلاش‌های رئیس سابق دادگستری اشنویه برای رئیس جدید آرزوی موفقیت نمود.

ماموستا رسولی امام جمعه اشنویه از دیگر سخنرانان این آیین بود که با تقدیر از اقدامات دستگاه قضایی استان بیان داشت که اقدامات قاطع در امر احقاق حق از سوی دادگستری استان قوت قلبی برای مردم و حافظ امنیت است و هر امنیتی بدون داشتن قوه قضائیه مستقل و مقتدر امکان پذیر نیست.

رسولی ادامه دادند: مسند قضاوت مسئولیت سنگین و حساسی است که بخش مهمی از تامین امنیت کشور است و اگر دادگستری نباشد بخش عظیمی از امنیت مردم و جامعه دچار تزلزل می‌شود.

امام جمعه اشنویه همچنین از زحمات رئیس سابق حوزه قضایی این شهرستان تقدیر و برای رئیس جدید آرزوی موفقیت نمود.

گفتنی است در ابتدای این مراسم نوبخت رئیس سابق دادگستری ضمن خوشامدگویی گزارشی از اقدامات خود در زمان تصدی مسئولیت در اشنویه ارائه و سپس عتباتی با اعطای حکم مجید امیرمحمدی، وی را به عنوان رئیس جدید دادگستری معرفی و با تقدیم لوح تقدیری از نوبخت رئیس سابق تجلیل و این آیبن با ارائه برنامه‌های رئیس جدید به کار خود خاتمه داد.