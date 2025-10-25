پخش زنده
مدیرعامل مجمع خیران مدرسهساز چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد خیران ثبت شده در این مجمع، ۴۱۱ خیر است که تا کنون ۲۳۳ فضای آموزشی را ساختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علیمردان مردانی از برنامهریزی برای برگزاری بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسهساز استان خبر داد و افزود: این جشنواره با حضور مسئولان ملی و استانی و خیران قدیمی و جدید در حوزه ساخت مدرسه روز هفتم آبانماه در شهرکرد برگزار میشود.
رئیس مجمع خیران مدرسهساز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر این که جشنواره امسال با پیوست نهضت ملی توسعه در فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی برگزار میشود، افزود: کار خیری در حوزه مدرسهسازی از دیرباز رواج داشته و اولیای دانشآموزان در این زمینه مشارکت فعالی داشتهاند که امروز این کمکها به امحاء گوناگون ادامه دارد.
مردانی گفت: مجمع خیران مدرسهساز استان چهارمحال و بختیاری از سه دهه قبل فعالیت خود را داشته است و تا حدودی توانسته خیران را شناسایی و با آنها همکاریهای خوبی داشته باشد.