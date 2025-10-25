پخش زنده
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال، نقطه قوت و امید تحول اقتصادی ایران است، گفت: حمایت از ۱۰۰ استارتاپ فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از برنامه این پارک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در نشست معاونان فناوری پارکهای علم و فناوری کشور که با حضور مدیران ارشد حوزه علم، فناوری و ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش ویژه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: در این برنامه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۱۰ درصد تعیین شده است. بخشی از این سهم به شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور به اقتصاد دیجیتال مربوط میشود و این حوزه میتواند نقطه قوت و امید اصلی برای تحول اقتصادی ایران باشد.
وی افزود: پارک فاوا به عنوان پارک دستگاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مأموریت دارد ظرفیتهای این وزارتخانه را به زیستبوم نوآوری کشور متصل کند. در این راستا تاکنون چهار مرکز رشد مشترک در استانهای سمنان، مازندران، کرمانشاه و زنجان ایجاد شده و پنج مرکز رشد دیگر نیز در استانهای کمبرخوردار از جمله کردستان، همدان، قزوین، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان تأسیس خواهد شد.
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از برنامه پارک فاوا برای حمایت از ۱۰۰ استارتاپ فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی خبر داد و تأکید کرد: پارک فاوا بدون همکاری پارکهای استانی موفق نخواهد شد. از معاونین فناوری پارکها میخواهیم پارک فاوا را همکار پارک خود بدانند تا بتوانیم برنامههای ملی را در سراسر کشور پیش ببریم.