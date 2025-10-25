پخش زنده
نفرات برتر سفره مسابقه ایرانی و چهارمین جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالمللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه که با حضور مریم جلالی معاون صنایعدستی کشور، محمد دهقان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و علیرضا نوروزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی به همراه جمعی دیگر از مسئولان، هنرمندان صنایعدستی، فعالان گردشگری، و با استقبال مردم برگزار شد از نفرات برتر مسابقه سفره ایرانی و جشنواره تجلیل بهعمل آمد.
در بخش مسابقه سفره ایرانی سیما حسینزاده از ارومیه، سمیرا علیاریراد از تبریز، رقیه اقدمنیا و ساناز رزاقی (به صورت گروهی) به ترتیب رتبه اول تا سوم، در بخش نمایشگاه و سیاه چادر غرفه ائلن سون از طرف انجمن سرآشپزان آذربایجان غربی، غرفه هتل آپارتمان غزال، غرفه نان فطیر به مدیریت ژاله کاظمی از قوشچی، غرفه رشیده محمدی از زنجان، غرفه غذای سنتی محمدامین حسینی از پیرانشهر و غرفه کباب بناب به مدیریت مصطفی شجیع رتبههای برتر را کسب کردند.
همچنین در این مراسم از داوران میرمهدی حسینی، محمد آتشانی، بهروز حسینزاده، علی آقانژاد و فریده حسنی ایلخانی تجلیل بهعمل آمد و از مهمانان خارجی حاضر در نمایشگاه از جمله یوسف کوناک، نجلان کاراقاش، میرسودین کوناک به همراه رسول جوان، (ارائه سبک سنتی نان) حسن میرهادی (مشاور یونسکو در امور غذاهای سنتی) و قاسم کریمی (رئیس اتاق بازرگانی ارومیه) قدردانی شد.