به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان در سفر خود به شهرستان فلاورجان گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم فلاورجان ساخت مرکز سی سی یو بیمارستان امام خمینی این شهرستان آغاز شده و تا شش ماه آینده به بهربرداری می‌رسد.

طاهر موهبتی با اشاره به اینکه ساختمان درمانگاه تخصصی و مرکز دیالیز بیمارستان شفا با همت خیر نیک اندیش حاج مظاهر شریفی تکمیل شده است، گفت:تجهیزات کامل ساختمان درمانگاه تخصصی و مرکز دیالیز این بیمارستان با بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار تا پایان امسال نصب و این مرکز به بهره برداری می‌رسد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت:با کمک خیران چهارخانه بهداشت در روستا‌های اجگرد، تمندگان، علیشاهدان و قلعه امیر در این شهرستان با اعتبار اولیه بیش از ۲۰ میلیارد تومان از پایان آبان ماه آغاز می‌شود.

رمضان رحیمی افزود: با پیگیری‌های انجام شده در یک سال گذشته تاکنون ۲ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهر‌های قهدریجان و طاد به بهربرداری رسیده است.

وی ادامه داد: در سه ماه گذشته کار ساخت سه پایگاه اورژانس در شهر‌های کلیشاد و سودرجان، ابریشم و اشترجان آغاز شده که دو پایگاه کلیشاد و سودرجان و شهر ابریشم تا دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.