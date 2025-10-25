به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد فکر گفت: این برنامه که با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تفریح سالم و فراهم آوردن فضایی شاد برای کودکان کار طراحی شده بود، شامل بخش‌های متنوعی از جمله کویرنوردی، برگزاری جشن، اجرای برنامه‌های فرهنگی، بازی‌های دسته جمعی و مسابقات بود.

وی ادامه داد: این اردو به عنوان مکمل سلسله برنامه‌های مستمری است که برای حمایت و توانمندسازی این کودکان در حال اجراست.

رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار داشت: در این برنامه، کودکان در فضایی صمیمی و پرنشاط، از فعالیت‌های مختلفی بهره‌مند شدند.