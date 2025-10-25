هر کیلو گندم بین ۲۷ و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال زراعی جدید خریداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با بیان این خبر گفت: هر کیلو گندم به تناسب کیفیت بین ۲۷ و ۵۰۰ تا ۲۹ و ۵۰۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

غلامرضا ملکی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای گندمی با کیفیت متوسط است گفت: غالب گندم استان مرکزی دیم است و هر چه بارندگی بهتر باشد گندم برداشتی دارای کیفیت بهتری خواهد بود.

وی گفت: در سال زراعی ۱۳۴۰۴ بیش از ۱۷۰ هزار تن گندم از ۱۸ هزار و ۷۰۰ کشاورز استان خریداری و در نهایت سه هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان تحویل آنان شد.

قیمت هر کیلو گندم سال جاری ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شد.