دومین دوره لیگ پینت بال کشورمان با معرفی نفرات و تیمهای برتر در دستههای مختلف در مشهد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره لیگ پینت بال ایران با حضور ۲۰ تیم در ۳ دسته و در دو بخش مردان و زنان شامل ۵ تیم از بانوان و ۱۵ تیم از آقایان، به میزبانی مجموعه ورزشی سران مشهد برگزار شد و نفرات و تیمهای برتر مشخص شدند.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:
تیمی مردان (دسته برتر):
۱. داتیس تهران
۲. فینیکس تهران
۳. اسپاد مشهد
تیمی مردان (دسته دوم):
۱. مکثفیت بندرعباس
۲. اسپاد پارتیزان مشهد
۳. داتیس اُلداِسکول تهران
تیمی بانوان (دسته برتر):
۱. داتیس تهران
۲. سینگو بندر عباس
۳. آریا مشهد
تک به تک مردان:
۱. میلاد رشیدی از هرمزگان
۲. پوریا پاکانی از خراسان رضوی
۳. شهراد شریفی از خراسان رضوی