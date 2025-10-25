به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دوره لیگ پینت بال ایران با حضور ۲۰ تیم در ۳ دسته و در دو بخش مردان و زنان شامل ۵ تیم از بانوان و ۱۵ تیم از آقایان، به میزبانی مجموعه ورزشی سران مشهد برگزار شد و نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند.

نتایج مسابقات به شرح زیر است:

تیمی مردان (دسته برتر):

۱. داتیس تهران

۲. فینیکس تهران

۳. اسپاد مشهد

تیمی مردان (دسته دوم):

۱. مکث‌فیت بندرعباس

۲. اسپاد پارتیزان مشهد

۳. داتیس اُلد‌اِسکول تهران

تیمی بانوان (دسته برتر):

۱. داتیس تهران

۲. سینگو بندر عباس

۳. آریا مشهد

تک به تک مردان:

۱. میلاد رشیدی از هرمزگان

۲. پوریا پاکانی از خراسان رضوی

۳. شهراد شریفی از خراسان رضوی