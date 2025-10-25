رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد از توقیف خودروی سواری حامل ۱۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق در مسیر لوداب به یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد گفت: در ادامه تشدید مقابله با قاچاق چوب و زغال، همکاران پر تلاش مان در یگان حفاظت این شهرستان، یک دستگاه خودروی سواری حامل ۱۵۰ کیلوگرم زغال قاچاق را در مسیر لوداب به یاسوج شناسایی و توقیف کردند.

عبدی افزود: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و مراحل قضایی آن در حال انجام است.