بنیامین شکارچی، نونهال ۱۴ ساله ایلامی، با کسب عنوان نخست در المپیاد استعدادهای برتر کشتی فرنگی، به اردوی تیم ملی نونهالان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بنیامین شکارچی نونهال چهارده ساله ایلامی هفته گذشته بعنوان نفر اول المپیاد استعدادهای برتر کشتی انتخاب شد و به تیم ملی نونهالان راه یافت.
این المپیاد روز بیستونهم مهرماه به میزبانی شهر شیراز برگزار شد و با حضور استعدادهای برتر از سراسر کشور، رقابتهای فشردهای رقم خورد.
بنیامین شکارچی با نمایش توانمندیهای فنی و روحیهای مثالزدنی، موفق شد در وزن خود به مقام اول دست یابد و نظر مربیان تیم ملی را به خود جلب کند.
