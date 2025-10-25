نماینده شادگان در مجلس گفت: رفع موانع اداری و تسریع در اجرای پروژه‌های شیلاتی و صنعتی شهرستان شادگان از اولویت‌های کاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری اظهار کرد: رفع موانع اداری و تسریع در اجرای پروژه‌های شیلاتی و صنعتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی شهرستان شادگان ایفا کند.

وی افزود: موضوعات اقتصادی، تولید و اشتغال از محور‌های اصلی در برنامه‌های توسعه شهرستان است و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و ایجاد زمینه رشد تولید همکاری مؤثر داشته باشند.

نماینده مردم شادگان با تأکید بر لزوم همکاری میان نهاد‌های مرتبط بیان کرد: تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌های شیلاتی و صنعتی را سرعت بخشد و از طولانی شدن پرونده‌های اداری یا توقف طرح‌ها جلوگیری کند.

خنفری اظهار امیدواری کرد: با پشتیبانی دستگاه‌های استانی و ملی، شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های بزرگ اقتصادی در شادگان باشیم که به گفته او، به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان منطقه منجر خواهد شد.