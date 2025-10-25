به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام محمد خلیل پور در جلسه صحن شورای اسلامی شهر، اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان آب ناودان منازل خود را به شبکه فاضلاب هدایت می‌کنند که این اقدام به دلیل محدودیت ظرفیت شبکه فاضلاب، باعث پس زدگی آب به داخل منازل و معابر می‌شود.

وی افزود: این موضوع باید در میان شهروندان فرهنگ‌سازی شود تا آنها بدانند که نباید آب باران را به سمت شبکه فاضلاب هدایت کنند.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه از عملکرد نیرو‌های خدمات شهری در بارش اخیر تقدیر کرد و گفت: در بارش هفته گذشته، سازمان خدمات شهری عملکرد خوبی داشتند، اما متاسفانه در منطقه کشتارگاه هنوز با مشکل جدی مواجه هستیم و در بارش‌های سنگین، آب باران به منازل این منطقه وارد می‌شود.

وی همچنین به لزوم آزادسازی ۴ منزل مسکونی در این منطقه اشاره کرد و افزود: با آزادسازی این منازل، آب‌های سطحی به کانال‌های دفع آب هدایت و این مشکل حل خواهد شد که علیرغم تصمیم شورای اسلامی شهر در سالیان گذشته برای آزادسازی این منازل، متاسفانه این اقدام تاکنون محقق نشده است.

خلیل پور هشدار داد: اگر این مسیر بازگشایی نشود، در بارش‌های آینده نیز شاهد بحران در منطقه کشتارگاه خواهیم بود.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه به مشکل سرعتگیر‌های غیراستاندارد اشاره کرد و گفت: سرعتگیر‌های شهر ارومیه به شدت نیاز به استانداردسازی دارد چرا که موجب نارضایتی اکثر شهروندان و رانندگان در سطح شهر می‌باشد.

وی اعلام کرد: ضرورت دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح و استانداردسازی این سرعتگیر‌ها اقدام شود.

در پایان، خلیل پور از مسئولین شهری خواست تا به سرعت به حل این مسائل توجه کرده و در راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری اقدامات لازم را انجام دهند.