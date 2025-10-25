دستگیری سارق کابلهای برق و مخابرات در دورود
فرمانده انتظامی دورود از دستگیری سارق کابلهای برق و مخابرات و کشف ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی وقوع سرقت کابل در دورود، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دورود افزود:مأموران کلانتری ۱۲ دورود با اشراف اطلاعاتی یک نفر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی گفت:متهم در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت کابلهای برق و مخابرات اعتراف و به همراه پرونده تحویل مراجع قضای شهرستان دورود شده است.