فرمانده انتظامی دورود از دستگیری سارق کابل‌های برق و مخابرات و کشف ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:در پی وقوع سرقت کابل در دورود، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دورود افزود:مأموران کلانتری ۱۲ دورود با اشراف اطلاعاتی یک نفر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی گفت:متهم در تحقیقات پلیس به ۹ فقره سرقت کابل‌های برق و مخابرات اعتراف و به همراه پرونده تحویل مراجع قضای شهرستان دورود شده است.