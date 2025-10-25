پخش زنده
امروز: -
۱۵۰۰ عروس وداماد دانشجو دراستان اصفهان در کاروانی از شادی پیوند خود را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این تعداد زوج دانشجو گرد هم آمدند تا سادهزیستی را به رسم زندگی بازگردانند و عشق را در سن جوانی به پیمان ماندگاری تبدیل کنند.
این کاروان شادی بزرگترین جشن ازدواج دانشجویی کشور در اصفهان است؛ جشنی که نماد همدلی و همکاری همه نهادهای فرهنگی در شهر گنبدهای فیروزهای است.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اجرای سرود، نواهای آئینی و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا از برنامههای فرهنگی برپایی این جشن است تا فضای مراسم از حالت تشریفاتی فاصله بگیرد و رنگ ایمان و تفکر به خود گیرد.
ایوب درویشی تاکید کرد: هدف نهایی این مراسم، نه فقط برگزاری یک جشن نمادین، بلکه پیگیری امور فرهنگی و معیشتی زوجها تا حداقل یک سال پس از ازدواج عنوان شده است که برای تحقق این هدف، طراحی یا استفاده از یک نرم افزار ویژه برای ارائه مشاوره و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: برای تأمین بخشی از هزینهها، سازمان صنایع کوچک و دانشگاههای استان متعهد به پرداخت اولیه ۲۰ میلیارد تومان شدند.
درویشی همچنین گفت: این مراسم با هدف تشویق و تسهیل ازدواج آسان در بین قشر دانشجو و با نگاهی بلندمدت به استحکام بنیان خانوادهها برگزار شد.