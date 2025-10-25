با آغاز برداشت ذرت علوفهای از مزارع استان مرکزی پیشبینی میشود امسال ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.
ذرت علوفهای یکی از اساسیترین محصولات کشاورزی در تامین تغذیه و خوراک دام است.
دارا بودن ارزش غذایی، سرعت رشد بالا و مقرون به صرفه بودن از جمله مزایای کشت این محصول است.
بالغ بر ۱۲ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان امسال به کشت ذرت علوفهای اختصاص یافته که با میانگین عملکرد تولید ۵۰ تا ۶۰ تن در هکتار پیش بینی میشود حدود ۶۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.
مدیر جهادکشاورزی اراک گفت: در راستای سیاست الگوی کشت امسال در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان ذرت علوفهای کشت شده که پیش بینی میشود از این میزان سطح زیرکشت ۱۳۰ هزار تن محصول برداشت شود.
صابر ذوالفقاری افزود: در راستای حمایت از کشاورزان در کشت ذرت علوفهای، برای اجرای سیستم آبیاری نوین و استفاده از روشهای تیپ به ازای هر هکتار حدود ۷۰ درصد هزینه اجرای این سیستم تسهیلات پرداخت و نهادهای مورد نیاز از جمله کودهای پایه ازت، پتاس و کود فسفات در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان اراک هم گفت: ارقام ذرت کشت شده در شهرستان شامل ارقام زودرس و میان رس با طول دوره رشد کوتاه، با ارتفاع بلند و تناژ بالا در هکتار است.
راحله اسدی راد افزود: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری تیپ تجهیز میکنند که در افزایش عملکرد محصول نیز تاثیر خواهد داشت.
ذرت علوفهای به لحاظ اینکه نسبت به سرما حساس است، باید قبل از رسیدن سرما برداشت شود.