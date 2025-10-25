دکتر هما رجایی، عضو هیئت‌علمی بازنشسته دانشگاه شیراز، به‌عنوان برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی سلولی و تکوینی ایران شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در دومین همایش ملی و نخستین همایش بین‌المللی زیست‌شناسی سلولی و تکوینی ایران و ششمین آیین نکوداشت پیشکسوتان زیست‌شناسی ایران که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد؛ دکتر هما رجایی، دانشیار بازنشسته بخش زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز، به‌عنوان برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در حوزه زیست‌شناسی سلولی و تکوینی ایران معرفی و تقدیر شد.

هیئت برگزاری کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی سلولی و تکوینی ایران با ابراز امتنان و قدردانی از سال‌ها تلاش ارزشمند دکتر رجایی در عرصه‌ی پژوهش‌های نوآورانه، ملی و بین‌المللی، وی را الگویی الهام‌بخش برای دانشجویان و پژوهشگران جوان کشور دانسته و در تقدیرنامه‌ای که با امضای رئیس کنفرانس و رئیس انجمن زیست‌شناسی ایران به ایشان اعطا شد، آورده است:

«آثار علمى و تحقیقاتى شما که بار‌ها در محافل معتبر جهانى مورد تقدیر قرار گرفته و در نشریات علمی برجسته منتشر گردیده است؛ نقش مهمی در توسعه مرز‌های دانش زیست‌شناسی و گسترش تعاملات علمی فرامرزی ایفا کرده است. این مجموعه دستاوردهاى ارزشمند، نه تنها نام شما را در فهرست پژوهشگران پیشگام ایران ثبت کرده؛ بلکه موجب ارتقای اعتبار علمی کشور در سطح بین‌المللی شده است.

بى‌تردید حضور مؤثر شما در عرصه علمى، بر غناى دانش و کیفیت مباحت افزوده و مسیر تازه‌اى براى تبادل اندیشه و همکارى‌هاى علمى میان دانشمندان ایران و جهان گشوده است».

در چشم‌انداز علمی زیست‌شناسی گیاهی ایران، پژوهش‌های دکتر هما رجایی در زمینه‌ی پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf.)، آویشن دنایی (Thymus daenensis) و گیاهان دارویی بومی ایران، نمونه‌ای ممتاز از پژوهش‌های بنیادی است که مرز میان علم کلاسیک و زیست‌شناسی نوین را به هم پیوند می‌دهد.

آثار دکتر رجایی در حوزه میکرومورفولوژی، تکوین گل و میوه، آنالیز فیتوشیمیایی و سازگاری اکولوژیکی گیاهان از دقتی برخوردار است که کمتر در پژوهش‌های مشابه دیده می‌شود.

این استاد دانشگاه با تکیه بر تخصصی عمیق در تشریح و تکوین گیاهان، توانسته است ساختار‌های میکروسکوپی و ترشحی گیاهان را با نگاهی تحلیلی و ترکیبی بررسی کند؛ رویکردی که نه تنها به درک بهتر سازوکار‌های رشد گیاه انجامیده، بلکه راهگشای پژوهش‌های نوین در فیزیولوژی، اکولوژی و گیاه‌داروشناسی (Phytochemistry) بوده است.

ثمره‌ی سال‌ها فعالیت ایشان، علاوه‌بر آثار تألیفی، تربیت ده‌ها دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شیراز است که هریک اکنون خود از پژوهشگران برجسته‌ی حوزه علوم گیاهی‌اند.

رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری متعددی که زیرنظر دکتر رجایی انجام شده‌اند، سهمی مهم در گسترش مرز‌های دانش زیست‌شناسی گیاهی در ایران داشته‌اند.