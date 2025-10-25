به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد گفت: احکام رفع تصرف سه پرونده اراضی حاشیه سد این شهرستان با همکاری عوامل انتظامی اجرا و پرونده‌های دیگری نیز در روز‌های آینده بررسی و رفع تصرف خواهد شد.

انور حسینی افزود: این اقدام در چارچوب مصوبه شورای تأمین شهرستان و با هدف حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده و اجرای شش پرونده دیگر هم در دست اقدام است.

حسینی، با بیان اینکه تاکنون یک هکتارخلع ید شده است، اظهارکرد: اجرای این احکام نشان‌دهنده جدیت دستگاه‌های اجرایی در مقابله با زمین‌خواری و تخریب اراضی منابع طبیعی است.

وی گفت: با توجه به استقبال مردم و همراهی جامعه محلی، اجرای احکام رفع تصرف اراضی دستگاه‌های اجرایی دیگر از جمله راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا هرگونه تصرف غیرمجاز برطرف شود.

حسینی تصریح کرد: همچنین برخی متخلفان در روز‌های گذشته به صورت داوطلبانه اقدام به جمع‌آوری فنس‌ها و آزادسازی اراضی محصور شده کرده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد اضافه کرد: برخورد با زمین‌خواران و اجرای احکام قانونی ادامه خواهد داشت و امیدواریم با همکاری مردم و نهاد‌های اجرایی، تمامی اراضی ملی در حاشیه سد مهاباد در امنیت و حفاظت کامل قرار گیرد.

تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی در مهاباد در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی مدیریت اراضی بوده است، بسیاری از پرونده‌ها پیش‌تر به دلیل تأخیر در پیگیری و فقدان نظارت کافی اجرایی نشده‌اند.