برنامه کامل رقابت های ۱۰ وزنه بردار کشورمان در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه کامل رقابت های ۱۰ وزنه بردار ایران در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به شرح زیر است؛
دوشنبه ۵ آبان
زهرا پورامین دسته ۴۸ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰
سه شنبه ۶ آبان
مریم کشتکار دسته ۵۸ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰
هستی صدیقی دسته ۶۳ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰
چهارشنبه ۷ آبان
زهرا (آلما) حسینی دسته ۶۹ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰
مهدی پورقاسمی دسته ۷۹ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰
بهنود نصرتی دسته ۸۸ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰
پنجشنبه ۸ آبان
نسیم قاسمی دسته ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۰:۳۰
مهسا بهشتی دسته ۷۷+ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰
امین ادیبی دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰
حسین یزدانی دسته ۹۴+ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰