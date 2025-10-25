به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه کامل رقابت های ۱۰ وزنه بردار ایران در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین به شرح زیر است؛

دوشنبه ۵ آبان

زهرا پورامین دسته ۴۸ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰

سه شنبه ۶ آبان

مریم کشتکار دسته ۵۸ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰

هستی صدیقی دسته ۶۳ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۷ آبان

زهرا (آلما) حسینی دسته ۶۹ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰

مهدی پورقاسمی دسته ۷۹ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰

بهنود نصرتی دسته ۸۸ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰

پنجشنبه ۸ آبان

نسیم قاسمی دسته ۷۷ کیلوگرم ساعت ۱۰:۳۰

مهسا بهشتی دسته ۷۷+ کیلوگرم ساعت ۱۳:۳۰

امین ادیبی دسته ۹۴ کیلوگرم ساعت ۱۶:۳۰

حسین یزدانی دسته ۹۴+ کیلوگرم ساعت ۱۹:۳۰