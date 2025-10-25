پخش زنده
در پی انتشار خبری با عنوان آمار عجیب نسبت طلاق به ازدواج در کشور در رسانهها، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور با تأکید بر مرجعیت این سازمان در انتشار آمار وقایع حیاتی، اعلام کرد: محاسبه نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد، از نظر علمی و آماری نادرست است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در اطلاعیه سازمان ثبت احوال کشور آمده است: تعداد ازدواجهای ثبتشده در هر سال بیانگر پیوندهای تازهای است که در همان سال شکل گرفتهاند، در حالی که طلاقهای ثبت شده در همان بازه زمانی، مربوط به ازدواجهایی است که در سالهای گذشته اتفاق افتادهاند و تقسیم تعداد طلاقهای یک سال بر ازدواجهای همان سال، مقایسهای غیرکارشناسی و فاقد ارزش تحلیل آماری است.
سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: تحلیل دادههای مربوط به ازدواج و طلاق باید با لحاظ شاخصهای زمانی سال ازدواج و فاصله تا طلاق و با استفاده از روشهای تحلیل نسلی صورت گیرد و تفسیر سطحی از آمار میتواند باعث شکلگیری برداشتهای نادرست و القای تصویری غیر واقعی از وضعیت خانواده در کشور شود.
روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور از رسانهها و فعالان حوزه تحلیل داده درخواست کرد در انتشار آمارهای اجتماعی، دقت لازم را در تفسیر دادهها به کار گیرند و از استناد به محاسبات ساده یا غیرمعتبر خودداری نمایند تا تصویر دقیقتری از روندهای جمعیتی کشور ارائه شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، آمارها و شاخص های دقیق وقایع حیاتی از طریق مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال و در پورتال سازمان منتشر میشود و مرجع معتبر برای استفاده رسانهها، پژوهشگران و نهادهای تصمیمگیر است و اصحاب رسانه و عموم مردم میتوانند به پورتال رسمی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی www.sabteahval.ir مراجعه کنند.