به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر اجرایی جشنواره روز ملی زعفران گفت: این جشنواره از سوم تا پنجم آبان‌ماه در مشهد برنامه ریزی شده است و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، گردشگری و تخصصی را در برمی‌گیرد.

سمیرا سبزواری اظهار کرد: برپایی نمایشگاه «طعم زندگی با برترین‌های زعفران» با حضور ۲۱ شرکت فعال در حوزه تولید و صادرات زعفران از جمله برنامه‌های این جشنواره است که از سوم تا پنجم آبان‌ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی شهدای سلامت (برج سپید) برپا شده است.

وی اضافه کرد: امسال ۹۲۰ اثر از ۲۲ استان کشور برای جشنواره عکس روز ملی زعفران ارسال شد که از این تعداد، ۳۰ اثر برتر در مجتمع شهدای سلامت در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دبیر اجرایی جشنواره روز ملی زعفران گفت: شهرستان تربت حیدریه امسال به عنوان هاب شهرستان‌های شرکت کننده در جشنواره ملی زعفران انتخاب شد تا کشاورزان و علاقه‌مندان این حوزه در قالب برنامه‌های فرهنگی و هنری با تازه‌ترین دستاورد‌های علمی و تجربی در زمینه کشت، برداشت و فرآوری زعفران آشنا شوند.

سبزواری اعلام کرد: امروز کاروان‌های ترویجی - آموزشی در حوزه زعفران و تور گردشگری در این بخش با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی از مرکز به تربت حیدریه اعزام شدند تا میزبان گروه‌های فعال حوزه زعفران سایر شهرستان‌ها باشند.

وی محور‌های اصلی همایش روز ملی زعفران که پنجم آبان در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهد شد، گفت: تحکیم جایگاه جهانی برند زعفران ایران با تمرکز بر اصالت، بازاریابی بین‌المللی و مقابله با تقلب و قاچاق، ارتقای پایدار زنجیره ارزش زعفران با بهره‌گیری از فناوری‌ها، ترویج فرهنگ مصرف زعفران و معرفی کاربرد‌های نوین آن در صنایع غذایی و دارویی و پیوند میان میراث طبیعی و فرهنگی از مسیر توسعه اگروتوریسم (گردشگری کشاورزی) زعفرانۀ از جمله این محور‌ها است.

دبیر اجرایی جشنواره روز ملی زعفران اضافه کرد: همزمان با برگزاری سلسله نشست‌ها و رویداد‌های دومین جشنواره ملی زعفران، نشست تخصصی «نوآوران زعفران» با هدف بررسی نقش نوآوری، فناوری‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال در خلق ارزش افزوده و توسعه پایدار زنجیره زعفران استان و کشور برگزار می‌شود.

سبزواری ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد ملی بتواند ضمن پاسداشت جایگاه زعفران ایرانی، زمینه طرح دغدغه‌ها و چالش‌های بخش تولید و صادرات این محصول را در سطح ملی فراهم کند و به گامی مؤثر در توسعه پایدار و ارتقای جایگاه جهانی طلای سرخ ایران بدل شود.

پنجم آبان ماه، روز ملی زعفران نامیده شده است.