استان زنجان میزبان ۹ رایزن بازرگانی خارجی در روزهای ۴ و ۵ آبان ماه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان اعلام کرد که روزهای ۴ و ۵ آبان ماه، استان زنجان میزبان ۹ رایزن بازرگانی خواهد بود.
امیرعلی مسیبی اظهار داشت: در راستای توسعه صادرات، آشنایی با کشورهای هدف و ارائه پتانسیلها و توانمندیهای صادراتی استان، این رایزنان به همراه نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران در استان حضور خواهند یافت.
وی افزود: رایزنان از کشورهای تاجیکستان، اندونزی، ترکمنستان، چین، روسیه، نیجریه، عراق و دو رایزن از ترکیه در این سفر حضور خواهند داشت.
مسیبی یادآور شد: بازدید از واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی استان، نشست با مدیران و مسئولان نهادهای اقتصادی و دیدار مستقیم با فعالان اقتصادی از جمله برنامههای این رایزنان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: امیدواریم در این سفر دو روزه، افزایش شرکای تجاری و آشنایی میدانی رایزنان بازرگانی با توانمندیها و ظرفیتهای سرمایهگذاری و صادراتی استان محقق شود.