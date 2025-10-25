مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه این شرکت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی است که افزون بر تأمین مالی، شبکه‌های ارتباطی، نوآوری و دانش مدیریتی را نیز به صنعت گاز وارد کند، گفت: صنعت گاز تا پایان برنامه هفتم پیشرفت نیازمند ۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منصوره رام در نخستین نشست هم‌اندیشی سرمایه‌گذاری در صنعت گاز اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد فضایی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر میان فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی است تا به‌جای برگزاری نشست‌های یک‌سویه، زمینه هم‌افزایی و استفاده از دیدگاه‌های ارزشمند صاحبان تجربه فراهم شود.

وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت تنها با منابع مالی ممکن نیست، بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی است که افزون بر تأمین مالی، شبکه‌های ارتباطی، نوآوری و دانش مدیریتی را نیز به صنعت گاز وارد کند.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه صنعت گاز با توجه به گستردگی و ابعاد عظیم خود، دیگر پاسخگوی مدل‌های سنتی تأمین مالی نیست و نیاز است به سمت مدل‌ها و ابزار‌های نوین حرکت کند، افزود: در دو تا سه سال اخیر، با همکاری بورس انرژی ابزار‌های تازه‌ای از جمله گواهی سپرده کالایی و معاملات گاز طراحی شده است، اما نباید به این ابزار‌ها محدود ماند و لازم است ساختار‌های ترکیبی و مدل‌های جدید مشارکتی با سرمایه‌گذاران توسعه یابد.

رام با اشاره به روند جهانی شکل‌گیری پیوند بخش انرژی و بخش مالی گفت: این رابطه بلندمدت سبب شده است که سودآوری و پایداری قابل توجهی برای همه بازیگران این حوزه رقم بخورد. این نشست فرصتی است تا افزون بر شناخت ظرفیت‌ها، دغدغه‌های فعالان این حوزه شنیده و مسیر رسیدن به نقطه مشترک ترسیم شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های فعال در صنعت گاز امروز تنها نهاد‌های عملیاتی نیستند، بلکه به‌واسطه گستردگی زنجیره ارزش، نقش راهبردی در توسعه کسب‌وکار و زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کنند، بیان کرد: پیگیری جدی روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند منافع پایداری برای صنعت، سرمایه‌گذاران و مردم از نظر امنیت انرژی و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از حضور فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه تصریح کرد: حضور فعالان اقتصادی در این گردهمایی اتفاقی نیست، بلکه نشان از اعتماد و علاقه‌مندی به صنعت گاز دارد. امیدواریم بتوانیم پایه‌های یک همکاری بلندمدت و پایدار را بنا بگذاریم. باور داریم بدون اعتماد و همدلی هیچ سرمایه‌ای جریان نمی‌یابد و این نشست می‌تواند آغازگر این همراهی و همدلی باشد.

رام با تأکید بر عدم انتقال ریسک به سرمایه‌گذاران اظهار کرد: هدف شرکت ملی گاز ایران ایجاد مدل‌های کسب‌وکار مشترک و پایدار است تا با تقسیم منطقی ریسک، امکان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم شود. ایفای نقش مؤثر در تجارت انرژی و حرکت به سمت تبدیل‌شدن ایران به قطب انرژی منطقه، از اهداف مهم برنامه هفتم پیشرفت است.

وی با اعلام اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های حیاتی شرکت ملی گاز ایران است، یادآور شد: تحقق این هدف، زمینه پاسخ‌گویی به تقاضا‌های جدید داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. اگرچه شرکت ملی گاز ایران در اجرای پروژه‌ها دخالت مستقیم ندارد، اما به دلیل اهمیت موضوع، فرآیند‌ها را به‌صورت دقیق رصد و پیگیری می‌کند.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران با اشاره به راهبرد‌های کلان این شرکت گفت: چهار محور اصلی راهبردی شامل ارتقای بهره‌وری در زنجیره ارزش، تقویت جایگاه حاکمیتی و بنگاه‌داری اقتصادی، ارتقای تاب‌آوری و توسعه شراکت‌های راهبردی تعریف شده است. در بعد مالی نیز، تنوع‌بخشی به منابع مالی و بهینه‌سازی هزینه‌ها، محور اصلی فعالیت‌ها است.

رام با بیان اینکه بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، تا پایان برنامه هفتم پیشرفت در مجموع ۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت گاز نیاز است، بیان کرد: این سرمایه‌گذاری شامل حدود ۱۸ میلیارد دلار در طرح‌های پالایشی، حدود ۱۱ میلیارد دلار طرح انتقال، حدود ۱.۶ میلیارد دلار تقویت شبکه، حدود ۱.۴ میلیارد دلار در ذخیره‌سازی و حدود ۱۰ میلیارد دلار در بخش توزیع و هوشمندسازی است.

وی درباره تأمین منابع این سرمایه‌گذاری‌ها گفت: تأمین منابع از سه مسیر شامل منابع دولتی، درآمد‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی انجام می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی گاز ایران با بیان جزئیات طرح‌های سرمایه‌گذاری در این شرکت افزود: تمامی این طرح‌ها در قالب هشت گروه سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی و در کتابچه‌ای جامع تهیه شده که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. افزون بر این گزارش‌های امکان‌سنجی طرح‌ها نهایی شده و آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.

رام یادآور شد: امیدواریم با بهره‌گیری از مدل‌های نوین مالی و همکاری فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بتوانیم مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور را با سرعت و کارایی بیشتری دنبال کنیم.