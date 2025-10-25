یازدهمین مرحله اردوی تیم شنا جانبازان و توان یابان برای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم پاراشنا جوانان در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات، سوم تا بیستم آبان در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

علی مطلبی فشارکی، علیرضا نصر اصفهانی (اصفهان)، سپهر صیفی (بوشهر)، امیررضا بهرامی، سید آرشاویر حسینی (تهران)، ابوالفضل ملک اولادی (کرمان)، امیرحسین علیزاده مقدم، سپنتا نویدی، ابوالفضل ظریف پور (خراسان رضوی) ملی پوشانی هستند که زیر نظر مهدی اکبرنژاد سرمربی، علیرضا کمیجانی و احمد ملک‌پور مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

حجت الاسلام محمدجواد عبادی به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کند.