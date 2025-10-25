پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: اقدامهای همزمان افزایش تولید و مدیریت مصرف سبب افزایش ۷ میلیون لیتری نفتگاز و در نتیجه رشد سطح ذخایر نفتگاز نیروگاهی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصادق عظیمیفر درباره اقدامهای انجامشده برای افزایش سطح ذخیرهسازی نفتگاز نیروگاهی همزمان با پیک مصرف گاز، اظهار کرد: نخست، افزایش تولید که با افزایش خوراک و بهرهبرداری از واحدهای جدید و طرحهای کیفیسازی در پالایشگاهها، بهطور میانگین روزانه ۴ میلیون لیتر به میزان تولید نفتگاز در پالایشگاهها افزوده شده است.
وی دومین اقدام را مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف در بخشهای غیرنیروگاهی دانست و تصریح کرد: از ابتدای امسال حدود ۳ میلیون لیتر در روز نسبت به پارسال کاهش مصرف نفتگاز محقق شد.
معاون وزیر نفت گفت: در مجموع، این افزایش ۷ میلیون لیتری نفتگاز مازاد، زمینه را برای ارتقای قابل توجه سطح ذخیرهسازی نفتگاز فراهم کرد.