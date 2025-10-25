خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «رضا سلیمانی» مدیر شیلات استان ایلام اظهار داشت: این طرح با هدف بهره‌وری حداکثری از منابع آبی و کاهش هزینه‌های تولید راه‌اندازی شده و گامی نو در مسیر توسعه پایدار شیلات ایران به‌شمار می‌رود.

وی افزود: در صورت موفقیت این طرح، توسعه آن در گستره وسیع‌تر و آغاز تولید انبوه در سال آینده با جدیت دنبال خواهد شد.

«جبار فتاحی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره با اشاره به ظرفیت‌های قفس‌های پرورش ماهی، تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید ماهی قزل‌آلا در قفس در حوزه سد سیمره ۲ هزار تن در نیمه دوم سال است که با اجرای این طرح، ۲ هزار تن دیگر برای نیمه اول سال به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

استان ایلام با وجود ۱۵ رودخانه دائمی، سراب‌ها، چشمه‌ها، چاه‌های کشاورزی و شش سد فعال، ظرفیت بالایی برای توسعه صنعت شیلات دارد، ماهی‌های «قزل‌آلا» و «کپور» از گونه‌های رایج تولیدی در مزارع پرورش ماهی ایلام هستند.

ماهی فیتوفاگ از خانواده کپورماهیان و گونه‌ای گرمابی است که برخلاف گونه‌هایی همچون قزل‌آلا، نیاز به تغذیه دستی ندارد و از فیتوپلانکتون‌ها و مواد مغذی موجود در آب تغذیه می‌کند، این ویژگی آن را به گزینه‌ای کم‌هزینه و اقتصادی برای پرورش تبدیل کرده است.