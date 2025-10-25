پخش زنده
۲۷ اثر نقاشی اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان به مسابقه بینالمللی نقاشی «لوئی فرانسوا ۲۰۲۶» در فرانسه ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کارشناس آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این مسابقه با محوریت «زیبایی زندگی جانوران و گیاهان» شامل جلوههای گوناگون حیات زمینی، هوایی، زیرزمینی، آبی و زیرآبی برگزار میشود که فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت و نگاه هنرمندانه کودکان و نوجوانان به طبیعت فراهم میکند.
شیما ممبینی با اشاره به اینکه آثار ارسالشده از خوزستان، حاصل فعالیت اعضای گروههای سنی ۴ تا ۱۷ سال و اعضای ارشد ۱۸ تا ۲۲ سال است که در کارگاههای نقاشی مراکز فرهنگیهنری کانون تولید شدهاند، ادامه داد: هدف از حضور در این رویداد بینالمللی معرفی استعدادهای هنری نوجوانان ایرانی و تقویت روحیه تعامل فرهنگی میان کودکان جهان است.
وی ادامه داد: مرکز هنری «لوئی فرانسوا» با برگزاری این مسابقه، تلاش دارد هنر کودکان و نوجوانان را بهعنوان بخشی از حافظه بصری بشریت در کتابخانه هنری «خاطرات فردا» ثبت و نگهداری کند.