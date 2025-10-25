فدراسیون والیبال، دکتر رضا جباری فوق تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را برای رسیدگی به وضعیت صابر کاظمی به دوحه اعزام می‌کند.

اعزام فوق تخصص مغز و اعصاب به دوحه برای رسیدگی به وضعیت کاظمی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی هفته پیش از تصمیم فدراسیون والیبال برای انتقال صابر کاظمی به تهران براساس درخواست خانواده این بازیکن خبر داد و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر این شد که صابر با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل شود.

با توجه به اینکه این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است، فدراسیون والیبال، دکتر رضا جباری فوق تخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را برای رسیدگی به وضعیت صابر کاظمی به دوحه اعزام می‌کند تا وی ضمن بررسی آخرین شرایط کاظمی، اقدامات عملی برای انتقال وی را آغاز کند.

دکتر جباری به همراه مهدی ابارشی رئیس کمیته پزشکی و نماینده فدراسیون والیبال فردا یکشنبه (چهارم آبان) راهی دوحه قطر می‌شوند.

دکتر رضا جباری به عنوان بهترین جراح مغز و اعصاب در تهران رتبه برتر بورد تخصصی جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات را دارد و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مهارت در جراحی‌های اندوسکوپیک مغزی، هیپوفیز، جراحی قاعده جمجمه (skull base) و جراحی ستون فقرات است.

صابر کاظمی ستاره جوان والیبال کشورمان ۲۵ مهر در استخر محل اقامت خود به علت ایست قلبی از هوش رفت و با تلاش اورژانس احیا شد. وی سپس در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مجهزترین بیمارستان‌های قطر بستری شد و تحت مراقبت‌های شدید پزشکی به خواب مصنوعی رفت.