پیاده روی خانوادگی طرح ملی ورزش در آبادی به مناسبت هفته تربیت بدنی در چند روستای شهرستان داراب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، بخشدار مرکزی داراب گفت: در این مراسم ورزش دوستان روستاهای بختاجرد، اسلامآباد، شمسآباد، برآب، دهکستان عطابخش، کرسیا، چهار طاق و برگان مسیر سه کیلومتری روستای بختاجرد تا روستای تیزاب را پیمودند.
نجفی افزود: اجرای بازیهای بومی و محلی نیز در حاشیه این برنامه با حضور پرشور مردم اجرا شد.
او ادامه داد: در این مراسم همچنین از تیمهای مینیفوتبال و دو و میدانی دختران داراب که پارسال در جام پرچم موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شدند نیز تجلیل شد.
در پایان این مراسم به قید قرعه هشت دستگاه دوچرخه و ۶۰ دست لباس ورزشی به شرکتکنندگان اهدا شد.