به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، بخشدار مرکزی داراب گفت: در این مراسم ورزش دوستان روستا‌های بختاجرد، اسلام‌آباد، شمس‌آباد، برآب، دهکستان عطابخش، کرسیا، چهار طاق و برگان مسیر سه کیلومتری روستای بختاجرد تا روستای تیزاب را پیمودند.

نجفی افزود: اجرای بازی‌های بومی و محلی نیز در حاشیه این برنامه با حضور پرشور مردم اجرا شد.

او ادامه داد: در این مراسم همچنین از تیم‌های مینی‌فوتبال و دو و میدانی دختران داراب که پارسال در جام پرچم موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شدند نیز تجلیل شد.

در پایان این مراسم به قید قرعه هشت دستگاه دوچرخه و ۶۰ دست لباس ورزشی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.