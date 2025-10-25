به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به تسریع درتکمیل طرح‌های آبرسانی شهر‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد گفت: پروژه‌های مرتبط با کاهش تنش آبی در سطح استان از جمله اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی هستند.

مجتبی نجفی، با اشاره به اهمیت طرح‌های آبرسانی جنوب استان در تأمین پایدار آب آشامیدنی افزود: پروژه آبرسانی از سد سیلوه به پیرانشهر یکی از طرح‌های زیربنایی و حیاتی استان بوده که شامل احداث خط انتقال فولادی به طول ۹ کیلومتر و اجرای مرحله نخست تصفیه‌خانه آب است که تاکنون بخش خط انتقال با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی درحال اجراست و تلاش می‌شود با تخصیص اعتبارات لازم، عملیات اجرایی آن تا پایان امسال تکمیل شود.

نجفی، با اشاره به مباحث مطرح شده در شهرستان سردشت هم افزود: در راستای تأمین پایدار آب شهر سردشت، موضوع احداث برج آبگیر سد سردشت در جلسه‌ای با هماهنگی شرکت آب منطقه‌ای بررسی و تصمیم نهایی در خصوص روش ساخت برج آبگیر یا گزینه‌های جایگزین برداشت آب در این نشست اتخاذ می‌شود.

وی، همچنین از مطالعه فنی و اقتصادی تأمین آب شهر میرآباد به‌عنوان یکی از مصوبات سفر اخیر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به استان و یاد کرد و گفت: با انجام مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی منسجم، تلاش می‌شود منابع مطمئن و پایداری برای تأمین آب آشامیدنی شهر میرآباد پیش‌بینی شود تا در آینده نزدیک شاهد رفع چالش‌های آبی این منطقه باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، در ادامه با تأکید بر رویکرد شرکت در اجرای پروژه‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مرتبط با کاهش تنش آبی در سطح استان از جمله اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی هستند و تمام تلاش ما بر این است که این طرح‌ها تا پایان سالجاری به سرانجام برسند تا شهر‌ها و روستا‌های درگیر کم‌آبی از شرایط پایدار تأمین آب برخوردار شوند.

نجفی، در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با تداوم این همراهی و تخصیص به‌موقع اعتبارات، پروژه‌های حیاتی استان طبق برنامه تکمیل و به بهره‌برداری خواهند رسید.