به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در مسابقات قایقرانی اسلالوم المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور که در عسلویه برگزار شد، تیم‌های ۱۳ استان حضور داشتند و رقابت در دو بخش کایاک و کانو برگزار شد.

در بخش کایاک اسلالوم پسران، مانی تیموری از زنجان موفق شد مدال برنز را کسب کند و سهم استان زنجان را در جمع مدال‌آوران تثبیت کند.

این موفقیت، نشان‌دهنده رشد استعدادهای قایقرانی زنجان و حضور فعال استان در رقابت‌های ملی است.