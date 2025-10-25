پخش زنده
برترینهای قایقرانی اسلالوم المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور معرفی شدند؛ زنجان نیز موفق به کسب مدال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در مسابقات قایقرانی اسلالوم المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور که در عسلویه برگزار شد، تیمهای ۱۳ استان حضور داشتند و رقابت در دو بخش کایاک و کانو برگزار شد.
در بخش کایاک اسلالوم پسران، مانی تیموری از زنجان موفق شد مدال برنز را کسب کند و سهم استان زنجان را در جمع مدالآوران تثبیت کند.
این موفقیت، نشاندهنده رشد استعدادهای قایقرانی زنجان و حضور فعال استان در رقابتهای ملی است.