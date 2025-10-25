پخش زنده
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیامی درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم صنم رمضانی» مادر گرامی شهیدان والامقام «رمضان، محمد و گنجعلی دیدار» را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پیام تسلیت سعید اوحدی امده است: ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمانها و ارزشهای والای الهی، اسلامی و انقلابی نثار کردند در وصف نمیگنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.
درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم صنم رمضانی» مادر گرامی شهیدان والامقام «رمضان، محمد و گنجعلی دیدار» را به شما خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم.
بدون تردید ایمان و اراده این شهدای معزز ریشه در اعتقادات ناب و خالصی دارد که توسط والدین گرانقدر آنان بالندگی یافته که در این میان نقش ایشان در جهت تربیت اسوههای جهاد و مقاومت بیبدیل بوده است؛ مادر والامقامی که با افتخار به شهادت فرزندان عزیز خویش در ادامه راه آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بیشک از دست دادن این سرمایههای اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار غمانگیز است.
از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که در جوار فرزندان شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.