به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر جابجایی موادمخدر از طریق محور‌های مواصلاتی استان یزد، ماموران پلیس مروست کنترل جاده‌ها را مدنظر قرار دادند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران انتظامی، یک دستگاه سواری پراید حامل موادمخدر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند. در بازرسی از آن بیش از ۱۲۴ کیلو موادافیونی شامل ۹۸ کیلو و ۵۵۰ گرم حشیش و ۲۶ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص دو متهم که قصد انتقال این محموله از شرق کشور به تهران را داشتند دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.