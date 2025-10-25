به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی علیپور که با ۶ گل دیگر به رکورد گلزنی علی پروین برای پرسپولیس خواهد رسید، اکنون با گلی که مقابل ذوب‌آهن اصفهان به ثمر رسانده است در جمع ۱۰ گلزن برتر تاریخ لیگ برتر قرار گرفته است.

او که اکنون در مجموع ۹۱ گل و در لیگ برتر ۷۶ گل به ثمر رسانده است، به صورت مشترک با محمد قاضی و کریم انصاری فرد که هر دو سابقه بازی در پرسپولیس را دارند ولی تداوم وی را نداشتند در جمع ۱۰ نفر برتر تاریخ رقابت‌های لیگ برتر از نظر تعداد گل زده قرار گرفته است.

علیپور در حال حاضر رکورددار گلزنی برای پرسپولیس در لیگ برتر است و در جدول بیشترین گل زده برای سرخ‌ها در جایگاه سوم قرار دارد.

او در رقابت‌های این فصل می‌تواند بعد از امید عالیشاه و علی پروین نام خود را در جایگاه سوم بیشترین بازی با پیراهن پرسپولیس قرار دهد.