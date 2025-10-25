بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سپهدار عباسزاده با اشاره به تلاش شبانهروزی و طاقتفرسای همکاران عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس در گرمای تابستان برای انجام تعمیرات اساسی سکوهای گازی میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: از ۳۷ سکوی تولیدی، ۳۵ سکو در برنامه تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۴ قرار داشتند که به لطف پروردگار این برنامه بدون حادثه و به صورت کامل انجام شد و حدود ۱۵۰ هزار نفرساعت فعالیت از همکاران برای تکمیل این طرح صرف شد.
وی با بیان اینکه برنامه تعمیرات اساسی امسال از اواخر فروردین آغاز و تا ۲۷ مهر ادامه داشت، افزود: این اقدامها، شرکت نفت و گاز پارس را برای انجام تعهدات تولیدی در فصل سرد را آماده کرده است.
معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس در خصوص شاخصترین اقدامهای تعمیرات اساسی سکوهای دریایی میدان مشترک پارس جنوبی توضیح داد: امسال در کنار کارهای همیشگی، سه طرح مهم انجام شد. نخست، تعویض سامانه برق اضطراری (UPS) سکوهای فازهای ۶، ۷ و ۸ که در سالهای گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
وی ادامه داد: فعالیت دوم مربوط به تکمیل طرح همفشارسازی گاز در سکوهای فازهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ و بهرهبرداری از آن بود و طرح سوم نیز تعویض شیرهای ۳۲ اینچ خروجی سکوهای فازهای ۹ و ۱۰ بود که با نصب شیرهای جدید، ایمنی کامل این سکوها محقق شد.
عباسزاده ضمن قدردانی از تلاش همه همکاران در اجرای موفق تعمیرات اساسی، تأکید کرد: این اقدامات در کنار تعمیرات عادی و همیشگی سکوها، نقشی اساسی در پایداری تولید و ایمنی سکوها دارد.
انجام دقیق و به موقع تعمیرات اساسی، پایداری برداشت گاز و تأمین انرژی مورد نیاز کشور از میدان پارس جنوبی در فصل سرد را تضمین میکند؛ این میدان مشترک نهتنها تأمینکننده بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور است، بلکه با ارسال خوراک به پالایشگاههای گازی عسلویه و واحدهای پتروشیمی پاییندستی، نقشی تعیینکننده در تولید فرآوردههای راهبردی کشور دارد.
حدود ۴۰ درصد بنزین تولیدی ایران بهصورت غیرمستقیم از میعانات گازی تولیدی از این میدان در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تأمین میشود.