پایان تعمیرات اساسی سکو‌های پارس جنوبی

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی سکو‌های دریایی میدان مشترک پارس جنوبی خبر داد که زمینه بهره‌برداری ایمن و پایدار تولید گاز در فصل سرد را فراهم کرده است.