سرپرست امور مهندسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، از آغاز عملیات بهسازی و مقاومسازی پلهای ورودی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن بهرامی گفت: با توجه به اهمیت مبادی ورودی و خروجی که روزانه بیش از ۳۳ هزار نفر از کارکنان و کامیونهای حمل مواد پتروشیمیایی از آن عبور میکنند، این طرح با هدف ارتقای ایمنی، افزایش پایداری سازهها و تسهیل تردد خودروهای سبک و سنگین در دستور کار قرار گرفته است تا اختلالی در عبور و مرور ایجاد نشود.
وی افزود: در فاز نخست، عملیات بهسازی و مقاومسازی پل سایت پنج با هزینهای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در شرف انجام است و در فاز دوم نیز بهسازی و مقاومسازی پلهای ورودی سایت یک و سایر نقاط منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اعتباری حدود ۱۸۵ میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد که هماکنون مراحل عقد قرارداد با پیمانکار در حال انجام است.
بهرامی با اشاره به اینکه پلهای مذکور حدوداً در سال ۱۳۷۷ احداث شدهاند، ادامه داد: عمده فعالیتهای تعریفشده در طرح مقاوم سازی این پلها شامل اصلاح و تعویض درزهای انقطاع، تعویض نئوپرنها، مقاومسازی سازه اصلی پل میباشد، که پس از اجرای کامل، موجب افزایش عمر مفید و ایمنی سازههای ورودی منطقه خواهد شد.