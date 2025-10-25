پخش زنده
وزارت ورزش و جوانان حضور جودوکاها در رشتههای رزمی دیگر را ممنوع کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر استفاده از ظرفیت ورزشهای رزمی برای موفقیت در بازیهای آسیایی و المپیک، حضور جودوکاها در سایر رشتههای رزمی را ممنوع کرد.
پس از آن که برخی ورزشکاران جودو با حضور در رشتههای جوجیتسو، کوراش و رشتههای فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی از ترکیب تیمهای ملی جودو دور ماندند و این موضوع حواشی مختلفی را ایجاد کرد، وزارت ورزش با برگزاری جلسات تخصصی و با هدف موفقیت ورزش ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، در بخشنامهای حضور جودوکاها در رشتههای رزمی دیگر را ممنوع کرد.