رویداد «جهش ۱» عصر امروز با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رویداد «جهش ۱» آغازی برای تعاملات پایدار و مؤثر میان بخش‌های مختلف استان در مسیر توسعه علمی، اقتصادی و حل مسائل بومی با تکیه بر دانش و نوآوری داخلی است.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های فناورانه استان و ایجاد تعامل میان شرکت‌های دانش‌بنیان و ساختار‌های حکمرانی محلی، توانست فضای مثبتی برای گفت‌و‌گو و هم‌افزایی فراهم کند.

در جریان این نشست، شرکت‌های دانش‌بنیان استانی به معرفی توانمندی‌ها و محصولات خود پرداختند و نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان نیز بر اهمیت حمایت از نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کردند.

یکی از محور‌های مهم این رویداد، بررسی راهکار‌های ارتباط مؤثر میان شرکت‌های فناور و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده شهری و استانی بود؛ موضوعی که با استقبال شرکت‌کنندگان مواجه شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری چند تفاهم‌نامه همکاری نیز شد.