استاندار همدان گفت: هم اکنون ۵۰۰ مرکز و موسسه مردم نهاد با هدف خدمات رسانی ، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و کمک به گروههای کم برخوردار در این استان فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جمع هیئت مدیره و هیئت اجرایی مجمع خیرین سلامت استان همدان افزود: خیران ظرفیت بزرگ و ارزشمندی در استان هستند و حضور و تجربه آنها می‌تواند در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه هدف بسیار موثر باشد.

او با بیان اینکه هر وقت اقدامات بر پایه مشارکت مردمی باشد تاثیرگذارتر و خدمات فراگیرتر می‌شود تصریح کرد: خیران علاوه بر تمکن مالی و مهارتی، تمکن فکری دارند، زیرا تفکرات و باورهایشان را برای کمک به دیگران به کار می‌گیرند.

استاندار همدان گفت: ما به دنبال این هستیم خانواده‌ها جز درد و رنج بیماری دغدغه‌ای در زمینه درمان و هزینه‌ها نداشته باشند.

اسدالله ربانی مهر مدیرکل اجتماعی استانداری همدان هم گفت: در این استان ۸۰ موسسه مردم نهاد که در زمینه سلامت فعالیت می‌کنند.